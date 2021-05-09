Из Энгельса на Парад Победы отправились «Белые лебеди» и «Медведи»

Самолеты с Энгельсской авиабазы отправились в Москву
С авиабазы в Энгельсе Саратовской области на Парад Победы в Москве отправились Ту-160 и Ту-95МС.
Взлет «Белых лебедей» и «Медведей» запечатлел «Первый канал».
Как сообщается, Энгельс — самая отдаленная авиабаза, с которой самолеты отправились на парад. Из Саратовской области в Москву вылетели 10 машин, а также топливозаправщик. Зрителям предстоит увидеть сложнейший элемент — дозаправка в воздухе на сверхмалой высоте.
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