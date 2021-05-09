В Саратове заложили камень на месте стелы «Город трудовой доблести»

Заложен камень на месте стелы "Город трудовой доблести"

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев в День Победы 9 мая заложил камень на месте будущей стелы «Город трудовой доблести».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, в мероприятии в сквере «Заводской» приняли участие ветераны и труженики тыла.

- Сегодня мы отмечаем большой праздник, объединяющий всех граждан страны! В этот священный день мы закладываем первый камень в основание стелы, призванной увековечить подвиг наших тружеников во время Великой Отечественной войны. Год назад решением Президента Владимира Путина Саратову присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

Готовность упорно трудиться во благо Родины позволили нашим отцам, дедам и прадедам выдержать самые суровые испытания. Многие наши заводы, учреждения были удостоены государственных наград, десятки тысяч работников получили ордена и медали. Мы бережно храним светлую память о тружениках войны, продолжаем их дело в мирное время, — заявил глава региона.

Камень на месте будущей стелы

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