Мужчина обгорел на пожаре в Балакове

В Балакове Саратовской области вечером 8 мая горела квартира в доме на улице Красноармейская.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании двухкомнатной квартиры поступил дежурному в 21:31.

Площадь пожара составила 20 кв. метров, на тушение выезжали два расчета. Предположительно, причиной могло стать нарушение работы с электрооборудованием.

Пострадал 60-летний мужчина, его госпитализировали с ожогами третьей степени 50% тела.

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