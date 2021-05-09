124 жителя Саратовской области заразились коронавирусом

В Саратовской области на утро 9 мая зарегистрировано 124 случая коронавируса.

Как сообщает оперативный штаб региона, из них 25 человек больны пневмонией.

Выздоровели за сутки 142 пациента. Итого в области за все время пандемии заражен оказался 60 161 человек, а 54 878 удалось победить болезнь.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.