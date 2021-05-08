Вячеслав Володин возложил цвету к Ржевскому мемориалу

Председатель ГД Вячеслав Володин накануне Дня Победы почтил память павших в Великой Отечественной войне.

Он возложил цветы к Мемориалу советскому солдату подо Ржевом. - Мир стоял на пороге гибели. И именно наш советский солдат спас мир от нацизма. Победа далась нам тяжело. Война прошла через каждую семью. Граждане нашей страны, Советского Союза, сделали все для того, чтобы жил мир, — сказал Вячеслав Володин.

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