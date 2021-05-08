Неадекватный саратовец чуть не выпал из окна дома на Панченко

фото облспаса
Сегодня, 8 мая, в Кировском районе Саратова спасатели сняли с окна десятиэтажки на улице Панченко 42-летнего мужчину. Об этом сообщили в облспасе.
Гражданин сидел, свесив ноги.
Его передали медикам скорой помощи для госпитализации.
На месте работают спасатели областной и городской службы спасения, сотрудники полиции, медики скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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