Неадекватный саратовец чуть не выпал из окна дома на Панченко

фото облспаса

Сегодня, 8 мая, в Кировском районе Саратова спасатели сняли с окна десятиэтажки на улице Панченко 42-летнего мужчину. Об этом сообщили в облспасе.

Гражданин сидел, свесив ноги.

Его передали медикам скорой помощи для госпитализации.

На месте работают спасатели областной и городской службы спасения, сотрудники полиции, медики скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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