Пенсионерка на иномарке устроила массовое ДТП в Саратове

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Сегодня, 8 мая, в Волжском районе Саратова 80-летняя водительница Volkswagen Tiguan устроила массовое ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

В 10:35 напротив дома №1 на Усть-Курдюмской улице она потеряла управление и влетела в припаркованные Lada Priora, BMW, Volvo и Toyota.

По предварительным данным, она не справилась с управлением. В результате ДТП никто не пострадал.

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