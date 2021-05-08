В Саратовской области за сутки сгорели три дома

Вчера, 7 мая, в Саратовской области горели три дома. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В 11:51 три пожарных расчета выехали тушить двухквартирный дом на Молодежной улице в селе Полеводинское, Пламя полыхало на площади в 58 кв.м.

Еще один вызов поступил в 20:59, полыхало здание в селе Садовка на площади в 54 кв.м. ЧП ликвидировали столько же огнеборцев.

Два расчета в 23:00 отправились в село Репьевка и устранили пламя на площади в 40 кв.м.

В результате ЧП никто не пострадал, причины устанавливаются.

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