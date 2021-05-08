Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области поздравляет с Днем Победы

Виктор Чепляев

Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, директор Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Виктор Леонидович Чепляев поздравил жителей с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

- Дорогие друзья!

От всей души поздравляю с Днём Великой Победы – праздником бессмертного подвига нашего многонационального народа!

Победные залпы Великой Отечественной войны отгремели 76 лет назад, но в благодарной памяти потомков не стираются страницы жестокой войны, самоотверженность и мужество тех, кто ценой огромных жертв отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины на полях сражений и в трудовом тылу.

Для живущих в XXI веке исторический опыт священной войны остаётся уроком гражданской ответственности, высокой нравственности и самопожертвования, беззаветной любви к своему Отечеству.

Желаю мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и новых свершений на благо России! — сказал он.

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