Завтра для проезда автомобилистов закрывают пять улиц в Саратове

Завтра, 9 мая, в Саратове из-за проведения работ по благоустройству закрывают для движения ряд улиц в городе. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городской администрации.

Ограничения коснутся Большого Журавлиного проезда на участке от Соколовогорской до

Малого Журавлиного проезда, 2-го Соколовогорского проезда от Бакинской до Весенней, Мясницкой от Соколовой до Соколовогорской, Соколовогорской от Мясницкой до 2-го Соколовогорского проезда, Весенней от 2-го Соколовогорского проезда до Большого Журавлиного проезда.

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