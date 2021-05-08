Саратовца подозревают в убийстве отца

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Возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины в Энгельсе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
По данным следствия, в одном из домов на улице Горького 71-летний мужчина жил со своим 47-летним сыном. 6 мая с 1:00 до 6:00 они распивали спиртное.
Между родственниками вспыхнул конфликт, в результате чего гражданин вонзил отцу нож в грудь и пошел спать.
На следующее утро дочь погибшего обнаружила отца без признаков жизни. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали его смерть.
Согласно судебно-медицинскому исследованию его смерть наступила из-за открытой раны передней стенки грудной клетки.
Злоумышленника задержали, расследование продолжается. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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