Саратовца подозревают в убийстве отца

.

Возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины в Энгельсе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, в одном из домов на улице Горького 71-летний мужчина жил со своим 47-летним сыном. 6 мая с 1:00 до 6:00 они распивали спиртное.

Между родственниками вспыхнул конфликт, в результате чего гражданин вонзил отцу нож в грудь и пошел спать.

На следующее утро дочь погибшего обнаружила отца без признаков жизни. Прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали его смерть.

Согласно судебно-медицинскому исследованию его смерть наступила из-за открытой раны передней стенки грудной клетки.

Злоумышленника задержали, расследование продолжается. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.