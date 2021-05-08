Водители иномарок пострадали в столкновении в Энгельсе

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Сегодняшней ночью в Энгельсе на Лесозаводской улице произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.
В 1:40 напротив дома №30 столкнулись Nissan Teana под управлением 29-летнего мужчины и Ford Fusion, который вела 23-летняя девушка.
Обоим шоферам потребовалась помощь медиков. Подробности столкновения уточняются.
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