Водители иномарок пострадали в столкновении в Энгельсе

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Сегодняшней ночью в Энгельсе на Лесозаводской улице произошло ДТП. Об этом сообщили в городском УГИБДД.

В 1:40 напротив дома №30 столкнулись Nissan Teana под управлением 29-летнего мужчины и Ford Fusion, который вела 23-летняя девушка.

Обоим шоферам потребовалась помощь медиков. Подробности столкновения уточняются.

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