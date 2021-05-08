Зарегистрировано 125 новых случаев коронавируса в Саратовской области

На сегодняшний день, 8 мая, в Саратовской области зарегистрировано 125 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Общее число заболевших составило 60037 человек, выздоровели с начала эпидемии 54736 человек, за сутки 210.

Новые случаи распределились так: Саратов - 53, Энгельсский район - 20, Балаковский - девять, Вольский - шесть, Саратовский - пять, Марксовский и Петровский - по четыре, Алгайский, Ершовский, Калининский, Краснокутский, Питерский - по три, Балашовский, Новоузенский, Самойловский - по два, Лысогорский, Ровенский, Советский - по одному.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.