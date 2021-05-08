В Энгельсе пропала Мария Белоусова

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В Энгельсе 2 мая пропала 35-летняя Мария Белоусова. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Ее приметы: рост 163 сантиметра, нормальное телосложение, русые мелированные волосы до плеч, серо-голубые глаза.

Она была одета в черно-серый удлиненный пиджак, платье и колготки этого же цвета, обута в туфли золотого цвета.

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