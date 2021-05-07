Спасатели сняли с газовой трубы бабушку в Саратове

Спасатели сняли женщину с трубы и передали медикам Фото: Саратовская городская служба спасения

Вечером 7 мая в Ленинском районе Саратова спасатели сняли с газовой трубы на многоэтажке пожилую женщину.

Спасатели саратовского горспаса выехали к дому №23 на улице Московское шоссе. Здесь, по сообщения очевидцев, пожилая женщина выбралась через балкон на газовую трубу на уровне второго этажа.

Специалисты спустили женщину на землю и передали медикам.

Зачем бабушка решила попробовать пройти по газовой трубе – выясняют медики и полиция.