Спасатели сняли с газовой трубы бабушку в Саратове

Спасатели сняли женщину с трубы и передали медикам
Фото: Саратовская городская служба спасения
Вечером 7 мая в Ленинском районе Саратова спасатели сняли с газовой трубы на многоэтажке пожилую женщину.
Спасатели саратовского горспаса выехали к дому №23 на улице Московское шоссе. Здесь, по сообщения очевидцев, пожилая женщина выбралась через балкон на газовую трубу на уровне второго этажа.
Специалисты спустили женщину на землю и передали медикам.
Зачем бабушка решила попробовать пройти по газовой трубе – выясняют медики и полиция.