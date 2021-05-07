Саратовцы смогут увидеть онлайн-трансляцию Парада Победы на Театральной площади

8 мая на Театральной площади состоится торжественное прохождение войск Саратовского территориального гарнизона, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие будет сопровождать сводный оркестр Саратовского гарнизона.

Принимает торжественное прохождение – начальник Саратовского территориального гарнизона, военный комиссар Саратовской области генерал-майор Андрей Старков.

Командует торжественным прохождением – начальник Саратовского местного гарнизона, начальник 631-го Учебного центра боевого применения артиллерии полковник Валерий Мишнев.

Сводный военный оркестр исполнит легендарные марши «Победа», «Старинный марш Преображенского полка», «День Победы», «Строевой марш», «На страже Мира», «Победа», «Все выше», «Броня крепка».

Торжественное прохождение откроет парадный расчет Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института Росгвардии, участника двух военных парадов в Москве.

По Театральной площади торжественным маршем пройдут 22 парадных расчёта.

Состоится показательные выступление роты Почетного караула Вольского военного института материального обеспечения. Курсанты выполнят сложные технические элементы по строевой подготовке, повороты на месте и в движении, приемы с оружием, прохождение торжественным маршем. За время плац-концерта курсантами выполняется более 100 приемов с оружием.

В 10.00 онлайн трансляцию Парада Победы на Театральной площади можно посмотреть в соцсетях в сообществе «Саратовская область» в ВК https://vk.com/saratovoblgov и «Одноклассники» https://ok.ru/saratovskayaobl, и на ютуб-канале по ссылке https://youtu.be/JGhwI3MpptM.

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