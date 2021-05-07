Панков призвал сделать образцовым двор дома на Революционной в Вольске

Николай Панков пообщался с жильцами дома на Революционной

Продолжается визит депутат Государственной думы России в Вольск Саратовской области. 7 мая он посетил двор дома по улице Революционная, где ранее обрушилась стена соседнего строения (здания типографии), засыпав территорию кирпичами.

Вместе с жильцами он обсудил возможные варианты благоустройства территории.

Ранее двор считался одним из образцовых в Вольске. Это подтвердила Вера Бирюлина, которая прожила в доме 39 лет. Но впоследствии и дороги начали разрушаться, и детская площадка стала опасной. А теперь еще кирпичи из соседнего здания.

Недавно во двор дома обрушилась стена соседнего здания

Николай Панков осмотрел двор, где владелец типографии уже начал убирать строительный мусор из завала. По словам депутата, местные жители ответственно относятся к своему жилью и прилегающей территории, активно помогая его благоустраивать.

- Живем в центре города, а бордюры из кирпича сами выкладываем. Клумбочки разбили, ухаживаем, хочется чтобы красиво было. Но эстетики нет — бордюры, асфальт разрушены, — рассказала Лариса Турковская.

- Здесь заметна заботливая рука жителей. Разбиты клумбы, во дворе уютно. С ремонтом будем помогать. Установим детскую площадку. Местная власть должна подставить плечо — помочь с опиловкой деревьев и вывозом растительного мусора. Этот двор в Вольске на пути гостей города, которые с набережной идут гулять. Сделаем его образцовым, — призвал Панков.

Особое внимание парламентария привлекли кошки, которые живут во дворе. Не имея хозяев, они обосновались на улице и в подвале. Жильцы не против, наоборот, даже привечают усатых соседей.

Бездомные коты и кошки нашли здесь приют и защиту

Во время визита Николай Панков насчитал около десятка котов и кошек во дворе дома.

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