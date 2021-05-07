В саратовской консерватории прозвучит музыка немецкого барокко

11 мая в Большом зале Саратовской консерватории состоится концерт «Неизвестное немецкое Барокко». Это совместный проект Академии старинной музыки Саратовской консерватории (руководитель Ольга Кийовски) и Ансамбля старинной музыки «Алиенор».

В рамках концерта музыканты представят саратовским слушателям неизвестные, редко исполняемые произведения композиторов немецкого барокко. На вечере прозвучат оригинальные сочинения и переложения для органа, клавесина, скрипки, виолончели, блок-флейты и голоса композиторов Баха, Шенка, Генделя, Телемана, Шютца и многих других. Большая часть программы представлена в Саратове впервые.

Начало концерта в 18:00. Адрес консерватории: проспект Кирова, 1.

Телефон кассы: (8452) 39-92-32. Стоимость билетов — 400 рублей.

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