Дома в Елшанке и на 1-й Дачной остались без воды

Еще несколько улиц в Саратове остались 7 мая без холодного водоснабжения.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы на улице Луговая и Буровая.

До восьми вечера не будет воды в домах на улицах: Луговая, Цветочная, Мельничная, Буровая, Благодарова, 3-я Степная и проспекте 50 лет Октября от Технической до Молочной.

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