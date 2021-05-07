На АЗС в Саратове сгорела «Газель»

В Заводском районе Саратова рано утром 7 мая сгорел автомобиль «Газель».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, ЧП случилось на автозаправочной станции.

Вызов поступил в 07:45 по адресу Ново-астраханское шоссе, 113«б». На место выезжали два пожарных расчета. Машина уничтожена огнем полностью.

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