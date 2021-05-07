Пенсионерка из Саратова перевела мошенникам 2,8 миллиона рублей

В Саратовской области за сутки зарегистрировано более 10 случаев мошенничества.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, одна из жертв за раз лишилась почти трех млн рублей.
Слишком доверчивой оказалась 72-летняя жительница Кировского района. Несколько дней ей звонили неизвестные, которые стращали пенсионерку попытками списания денег с ее счетов. Для обеспечения «безопасности», они просили продиктовать им номера карт и коды из смс-сообщений. В итоге престарелая саратовчанка действительно лишилась сбережений — у нее пропали 2,8 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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