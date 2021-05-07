Панков проверил ремонт дороги к селу Терса

Депутат Государственной думы России Николай Панков во время рабочего визита в Вольский район посетил село Терса.

Об этом он рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Участок дороги от поворота с федеральной трассы начали ремонтировать. Дорожники вышли делать ямочный ремонт на протяженности 3,5 километров, которые находятся в областной собственности. Сразу скажу, латание не выход, а временная мера. Дорожники завершат его завтра. Пригласим лабораторию, чтобы проверить качество дорожного полотна. По результатам начнем искать решение по ремонту на всей протяженности дороги. Специалисты должны сказать: требуется замена верхнего слоя или капитальный ремонт.

Что касается остального участка через Терсу, эта дорога стоит на муниципальном балансе. На ее состояние и бесхозяйственность власти жалуются местные жители. Отмечу, после критики, начали проводить ямочный ремонт, опиловку обочин и вывоз мусора.

Сегодня в Вольске встретимся с жителями дома на Революционной. Посмотрим, начал ли собственник разрушенного здания убирать мусор. Вместе с жителями обсудим, как благоустроить двор.

Встретимся и с ветеранами в преддверии Дня Победы, чтобы сказать им спасибо.

Общественные советы Вольска пригласили вместе обсудить проект по ремонту тротуаров на участках где уже идут работы. Отмечу, главное — чтобы подрядчики выдерживали сроки и качество, — заявил Панков.

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