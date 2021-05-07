«Лада Калина» и Hyundai Accent сгорели в Энгельсе

Горели две машины ночью в Энгельсе Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области поздно вечером 6 мая сгорели два авто.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал с улицы Краснодарская поступил дежурному в 23:43.

Сгорели «Лада Калина» и Hyundai Accent. У отечественного авто уничтожены моторный отсек и салон, а у иномарки — колесо и бампер. На тушение пожара выезжал один расчет.

Предварительная причина возгорания — неисправность машины.

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