Коронавирусом за сутки в Саратовской области заразились 124 человека

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 124 случая заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, таким образом на утро 7 мая всего в регионе инфекцию подхватили 59 912 человек.

Среди новых зараженных у 28 пневмония, а 33 старше 60 лет.

Выздоровели за сутки 215 пациентов, а всего — 54 526 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.