Отключена вода на восьми улицах Саратова

Утром 7 мая отключена холодная вода на нескольких улицах Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», до полудня не будет воды в домах на улице Шевыревская, Усть-Курдюмская, Саловская, Державинская, братьев Никитиных.
До восьми вечера продлятся работы на коммуникациях в Ленинском районе. Там не будет воды в домах на Тархова, Перспективной и Электронной.
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