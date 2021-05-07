Отключена вода на восьми улицах Саратова

Утром 7 мая отключена холодная вода на нескольких улицах Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», до полудня не будет воды в домах на улице Шевыревская, Усть-Курдюмская, Саловская, Державинская, братьев Никитиных.

До восьми вечера продлятся работы на коммуникациях в Ленинском районе. Там не будет воды в домах на Тархова, Перспективной и Электронной.

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