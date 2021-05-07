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Происшествия7 мая 2021 8:09

Три человека пострадали в столкновении «Приоры» и «четверки» в Саратове

Оба водителя и пассажирка госпитализированы
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Два водителя и пассажирка попали в больницу после аварии

Два водителя и пассажирка попали в больницу после аварии

Фото: ГИБДД по Саратову

На улице Соколовая, 334 в Саратове 6 мая столкнулись «Лада Приора» и ВАЗ-21043.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 04:30.

«Приорой» управлял 32-летний мужчина, а за рулем ВАЗ-21043 находился 29-летний.

В аварии пострадали оба водителя и 35-летняя пассажирка «Приоры». Все трое госпитализированы. ГИБДД устанавливает обстоятельства произошедшего.

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