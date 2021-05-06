Возбуждено уголовное дело о гибели матери с детьми на пожаре в Красном Текстильщике

В Заводском районе Саратова СУ СКР области возбудило уголовное дело по факту пожара, унесшего три жизни.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, в ночь на 6 мая загорелся частный дом на улице Фосфоритная поселка Красный Текстильщик. Погибли 30-летняя женщина и две ее дочери 3 и 10 лет. Спастись удалось 28-летнему племяннику. Он выбежал на улицу за помощью, а когда вернулся, дом полыхал полностью. Тела были найдены позднее, при разборе пепелища.

Назначена пожарно-техническая экспертиза. Следователи проанализируют условия жизни и воспитания детей в семье, дадут оценку работе органов профилактики.

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