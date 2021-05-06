В Саратовской области разыскивают пропавшего мужчину в калошах

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области разыскивают 58-летнего Михаила Локоткова.
Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», мужчина пропал сегодня, 6 мая.
Сейчас формируются экипажи волонтеров для активных поисков. Сбор в штабе в селе Белая Гора начнется в 19:00. Добровольцам надо взять с собой маски и не приезжать с признаками простуды.
Приметы Михаила Локоткова: рост 170 см, среднего телосложения, волосы седые короткие, глаза светло-серые.
На момент пропажи он был одет в черную куртку, темные трико, темно-серые резиновые калоши, темно-серая фуражка в мелкую точку.
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