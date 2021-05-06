Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 мая 2021 19:07

Опрос: Саратов стал нравиться большему проценту людей

По словам опрошенных, улучшилась ситуация с общественным транспортом
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий

Один из порталов по поиску работы провел опрос и проанализировал «самые важные итоги года пандемии». У Саратова выросли показатели по большинству пунктов.

По словам опрошенных, улучшилась ситуация с общественным транспортом. Больше людей довольны состоянием дорог, увидели улучшения в развитии школ и детских садов. Оценили горожане и усилия властей по модернизации и увеличению количества парков и скверов.

По сравнению с 2017 годом, Саратов стал нравиться 65% опрошенных, тогда этот показатель равнялся 49%.