Опрос: Саратов стал нравиться большему проценту людей

Один из порталов по поиску работы провел опрос и проанализировал «самые важные итоги года пандемии». У Саратова выросли показатели по большинству пунктов.

По словам опрошенных, улучшилась ситуация с общественным транспортом. Больше людей довольны состоянием дорог, увидели улучшения в развитии школ и детских садов. Оценили горожане и усилия властей по модернизации и увеличению количества парков и скверов.

По сравнению с 2017 годом, Саратов стал нравиться 65% опрошенных, тогда этот показатель равнялся 49%.