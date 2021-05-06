Больше 46 тысяч жителей Саратовской области проголосовали за проекты благоустройства

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Больше 46,5 тыс. жителей Саратовской области поучаствовали в голосовании за проекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минстрое, граждане могут проголосовать за дизайн-проекты 178 территорий из всех районов области: скверы, улицы, площади и другое.

Например, в Вольском районе жители могут выбрать, какую из территорий надо благоустроить в первую очередь:

- хоккейную площадку в поселке Клёны;

- сквер по улице Чернышевского в Вольске;

- сквер Десятилетия Октября;

- сквер микрорайона Новоселы;

- территорию, прилегающую к памятнику Бойцам Красной Волжской флотилии;

- Центральный городской парк Вольска.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства по нацпроекту «Жильё и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным.