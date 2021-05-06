Больше 46 тысяч жителей Саратовской области проголосовали за проекты благоустройства

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Больше 46,5 тыс. жителей Саратовской области поучаствовали в голосовании за проекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минстрое, граждане могут проголосовать за дизайн-проекты 178 территорий из всех районов области: скверы, улицы, площади и другое.
Например, в Вольском районе жители могут выбрать, какую из территорий надо благоустроить в первую очередь:
- хоккейную площадку в поселке Клёны;
- сквер по улице Чернышевского в Вольске;
- сквер Десятилетия Октября;
- сквер микрорайона Новоселы;
- территорию, прилегающую к памятнику Бойцам Красной Волжской флотилии;
- Центральный городской парк Вольска.
Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в перечень территорий для благоустройства по нацпроекту «Жильё и городская среда», инициированному президентом России Владимиром Путиным.