В Саратовской области 7 мая будет +23°С

В Саратовской области сегодня, 7 мая, ожидается +18… +23 градуса тепла.
- Будет переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Поднимется сильный ветер южного направления с порывами до 15 м/с.
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