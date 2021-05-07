В Саратовской области 7 мая будет +23°С

В Саратовской области сегодня, 7 мая, ожидается +18… +23 градуса тепла.

- Будет переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Поднимется сильный ветер южного направления с порывами до 15 м/с.

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