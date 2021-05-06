От коронавируса в Саратовской области умерли больше 40 медиков

В Саратовской области от иных патологий скончались 1 631 человек, зараженный коронавирусом.

Напомним, именно от COVID-19 на 6 мая умерли 955 человек.

Как рассказал на брифинге в Минздраве замминистра Денис Грайфер, с начала эпидемии заразились 4 178 медработников, умерли — 41. При этом в 17 случаях инфицирование произошло на рабочем месте.

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