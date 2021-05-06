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Общество6 мая 2021 15:14

В Саратовской области ожидаются грозы и сильный ветер

В одном из районов сохраняется высокая пожароопасность
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Саратовской области завтра, 7 мая, ожидаются грозы и сильный ветер.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, непогода будет во второй половине дня. Ветер усилится до 15 м/с.

Также в Краснокутском районе сохраняется высокая пожароопасность с дальнейшим распространением по Саратовской области.

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