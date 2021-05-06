В Пугачеве благодаря Панкову появится новая спортивная площадка

В Пугачеве Саратовской области появится новая спортивная площадка.

Сегодня депутат Госдумы Николай Панков встретился с местными жителями и обсудил возможность установки новой спортивной площадки на Татарской улице.

- Здесь территория позволяет установить площадку с современным оборудованием. Чтобы заниматься здесь могли и взрослые, и дети, — отметил депутат.

В Пугачеве появится новая спортивная площадка

Он попросил жителей подготовить проект будущего объекта, определиться, какое нужно оборудование.

- Местная власть подготовит участок. Обязательства по поставке оборудования возьмут на себя, — отметил Панков.

На следующей встрече народного избранника с жителями обсудят проект и приступят к его реализации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.