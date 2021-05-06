В Пугачеве благодаря Панкову появится новая спортивная площадка
В Пугачеве Саратовской области появится новая спортивная площадка.
Сегодня депутат Госдумы Николай Панков встретился с местными жителями и обсудил возможность установки новой спортивной площадки на Татарской улице.
- Здесь территория позволяет установить площадку с современным оборудованием. Чтобы заниматься здесь могли и взрослые, и дети, — отметил депутат.
В Пугачеве появится новая спортивная площадка
Он попросил жителей подготовить проект будущего объекта, определиться, какое нужно оборудование.
- Местная власть подготовит участок. Обязательства по поставке оборудования возьмут на себя, — отметил Панков.
На следующей встрече народного избранника с жителями обсудят проект и приступят к его реализации.
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