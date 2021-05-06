Продавец свадебного платья из Энгельса нарвался на мошенников в интернете

В Энгельсе аферисты обманули 26-летнего местного жителя.

- Мужчина разместил в интернете объявление о продаже свадебного платья. Почти сразу же откликнулся потенциальный покупатель, готовый внести задаток. Для этого он попросил данные банковской карты продавца, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

После этого покровчанин обнаружил списание 10 тыс. рублей и пошел в полицию. Там решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также жертвой мошенников стала 59-летняя жительница Саратовского района. Ей позвонила неизвестная и предложила открыть инвестиционный вклад и увеличить доход. Когда потерпевшая сообщила свои паспортные данные, на нее оформили 137 тыс. рублей кредита, а после списали и сбережения. Общая сумма ущерба составила почти 190 тыс. рублей.

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