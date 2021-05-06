В Саратовской области из-за взрыва самогонного аппарата разрушилась стена квартиры

От ударной волны разрушилась стена квартиры

В Пугачеве Саратовской области взрыв самогонного аппарата привел к разрушениям.

- В 23:39 5 мая на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о взрыве бытового газового оборудования в квартире в двухэтажном многоквартирном доме. Спасатели и экстренные службы выехали на место, — сообщили в Пугачевском аварийно-спасательном формировании.

ЧП случилось в пугачевской квартире

Выяснилось, что газовое оборудование исправно. По предварительным данным, хлопок произошел от неправильной эксплуатации самогонного аппарата. На это указывает стойкий запах алкогольных паров.

От ударной волны разрушилась межквартирная стена на стыке с потолком. Она не несущая.

Во время инцидента никто не пострадал.

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