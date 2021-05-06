В Саратовской области реорганизовали Управление Россельхознадзора.

- 4 мая завершена реорганизация территориальных управлений Россельхознадзора по Саратовской области и по Самарской области, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ведомстве.

Теперь оно станет называться Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям. Его центр будет в Саратове, а вот работа будет осуществляться на территории двух регионов.

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