Центральную площадь Пугачева благоустраивают с отставанием от графика

Николай Панков побывал на месте благоустройства центральной площади

Депутат Госдумы Николай Панков сегодня, 6 мая, в Пугачеве обсудил благоустройство центральной площади.

Оказалось, что работы ведутся с отставанием от графика. Парламентарий предупредил подрядчиков об ответственности за срыв сдачи объекта.

По словам подрядчика, строители начали работу сразу, как только позволили погодные условия. После снятия верхнего слоя были обнаружены старые фундаменты зданий. Это усложнило работу.

Панков предупредил подрядчика о грядущих дождях и призвал увеличивать количество людей на стройплощадке.

- Когда вы графики и контракты подписываете вас все устраивает. Моя задача привлечь сюда федеральное финансирование. Задача подрядчика — выполнить взятые на себя обязательства. Здесь стройнадзор должен активнее работать, — отметил депутат Госдумы.

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