Праздник Победы в каждый двор!

Ветеранов поздравили с наступающим 9 Мая

С 4 мая Энгельсское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с администрацией Энгельсского района проводит поздравительные концерты во дворах жилых домов для ветеранов района.

Сегодня с праздничными поздравлениями к ветеранам Ефиму Михеевичу Дягтерёву и Ивану Фёдоровичу Карпенко пришли и. п. секретаря Энгельсского местного отделения партии Дмитрий Плеханов и замглавы по социальной сфере Иван Дзюбан.

- Война коснулась каждую семью. Сегодня мы чествуем наших героев, подаривших нам мирное небо над головой. Многие сейчас пытаются переписать историю. Где-то оскверняют и уничтожают мемориалы, где-то забывают, что именно советский солдат освободил пол-Европы. Для нас главное — это сохранить память и передать ее будущим поколениям. Сегодня партия совместно с администрацией района организовывает концерты во дворах для всех ветеранов Энгельсского района. Никто не забыт, ничто не забыто, — прокомментировал Дмитрий Плеханов.

Каждый фронтовик получил памятный подарок. Данная акция пройдет до 9 мая и охватит всех ветеранов Великой Отечественной войны в Энгельсском районе.

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