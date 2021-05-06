Панков обратится в прокуратуру из-за ситуации с недостатком воды в Пугачеве

Депутат Госдумы Николай Панков на встрече с жителями военного городка в Пугачеве

Сегодня, 6 мая, депутат Госдумы Николай Панков встретился с жителями Пугачева и обсудил благоустройство военного городка, призвал создать общественный совет.

Также местная жительница обратилась по поводу недостатка питьевой воды.

- Главное — контроль. Деньги потрачены, а люди без воды. Я обращусь в прокуратуру по поводу этой ситуации, — отметил Панков.

Еще одна жительница рассказала о затопленном подвале в одном из домов военного городка, запахе нечистот. Парламентарий предложил пройти туда, осмотреть его.

Осмотрев здание, которое принадлежит Минобороны, Панков заявил, что обратится в министерство, чтобы оно либо отказалось от него, либо сделало доступным для граждан.

Жители Пугачева рассказали Панкову о своих проблемах

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