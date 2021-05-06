Жительница Саратова записала обращение к Путину после гибели сына от глыбы льда

Екатерина Дроздова обратилась к Владимиру Путину после гибели ее сына от глыбы льда в Саратове

Жительница Саратова Екатерина Дроздова записала обращение к Президенту РФ Владимиру Путину после трагедии 23 января 2021 года.

В тот день на ее 13-летнего сына на Азина, 33а упала глыба льда. Ребенок шел на детскую площадку вместе с другом. Тот, к счастью, не пострадал.

С дома на Азина в январе упала глыба льда. Фото областной Госжилинспекции

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

- Ни администрация, ни управляющая компания не были привлечены к ответственности за гибель ребенка. Три месяца шли экспертизы. Виновной признали пожилую владелицу квартиры, с балконного козырька которой сорвалась ледяная глыба, — сообщает женщина.

Причем козырек, по словам мамы погибшего мальчика, демонтировали еще до результатов экспертиз.

- Это не первый такой случай, когда люди, дети, гибнут и получают травмы из-за бездействия надзорных органов, администрации. Они не следят за состоянием крыш, — отметила Екатерина Дроздова.

Она обратилась в Общероссийский народный фронт и к Президенту России Владимиру Путину. Женщина попросила разобраться в случившемся и дать поручения изменить законодательство, чтобы администрация, управляющие компании, надзорные органы были ответственны за подобные случаи.

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