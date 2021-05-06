Николай Панков сегодня работает в нескольких районах Саратовской области

Депутат Госдумы Николай Панков сегодня работает в Саратовской области. Об этом он рассказал в телеграм-канале «Пара слов».

- Сегодня работаю в Заволжье. В Беленке Краснопартизанского района в преддверии Дня Победы вместе с жителями завершили строительство обелиска односельчанам - героям Великой Отечественной войны. Жители провели большую поисковую работу и восстановили имена героев. Рад, что в наших селах бережно хранят историю о подвиге земляков, — написал Панков.

Также он встретится с жителями Пугачевского района, чтобы обсудить реализацию проекта «На Иргиз — по теплому камню».

- На прошлой неделе ситуация была неутешительная. Подрядная организация отстает от графика, так быть не должно. Отмечу, средства сюда поступили федеральные. Большого труда стоит привлечь их, поэтому важно использовать полученные возможности эффективно, — отметил парламентарий.

С жителями Пугачева он обсудит программу по благоустройству дворовых территорий, ремонт дороги в военном городке.

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