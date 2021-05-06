Лжегазовики обманули более 100 саратовцев

В Саратовской области сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД поймали группу лжегазовиков, которые обманом заставляли людей покупать оборудование.

- По предварительным данным, злоумышленники от имени коммерческой организации предлагали гражданам, в основном пенсионерам, приобрести сигнализаторы загазованности и газовые предохранительные клапаны по завышенным ценам. А в случае отказа грозили штрафами и отключением от газа, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

На пятерых злоумышленников возбудили уголовное дело за мошенничество.

Полицейские предполагают, что от противоправных действий аферистов могли пострадать не менее 100 человек.

Расследование продолжается.

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