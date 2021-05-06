От коронавируса привились более 190 тысяч жителей Саратовской области

В Саратовской области от коронавируса на 6 мая скончались 955 человек.

Как сообщил на брифинге в Минздраве замминистра здравоохранения Денис Грайфер, за сутки умерли пять человек — три женщины и двое мужчин. Им было от 50 до 75 лет.

Сейчас в ковидных госпиталях находятся 1 278 человек, у 1 218 из них — пневмония. Причем остается более 17% свободных коек. Но коечный фонд сокращается.

На дому лечатся 1 912 зараженных коронавируса. А всего более 37 тыс. амбулаторных больных выдали лекарства.

В Саратовской области продолжается вакцинация. Всего прививки сделали более 190 тыс. человек. На этой неделе ожидается еще поставки 7,2 тыс. доз.

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