В Саратове бывший сотрудник отсудил у работодателя более 300 тысяч рублей

В Саратове местный житель добился от фирмы, в которой ранее работал, 335 тыс. рублей.

- Долгое время ООО не выплачивало бывшему работнику зарплату. Он обратился в Ленинский районный суд, который постановил выплатить истцу задолженность по заработной плате, компенсацию за ее задержку и деньги за неиспользованные отпуска, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП по Саратовской области.

Однако добровольно организация выплачивать долг не захотела. Тогда пристав вынес постановление о запрете распоряжаться недвижимостью и взыскал деньги. Этих средств хватило для выплаты экс-сотруднику.

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