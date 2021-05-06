Из горящей девятиэтажки на СХИ в Саратове эвакуировали 20 человек

В Кировском районе Саратова вчера вечером, 5 мая, произошел пожар в девятиэтажном доме на улице Зенитная.

- Сигнал о возгорании балкона на четвертом этаже поступил в 19:39, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

На место выезжали два пожарных расчета. Из дома эвакуировали 20 человек.

Площадь возгорания составила 6 кв. м.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.