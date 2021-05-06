Из Саратова можно будет улететь в Казань

Из Саратова открываются рейсы в Казань.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе аэропорта «Гагарин», улететь можно будет с 27 мая по четвергам, а с 6 июня еще и по воскресеньям.

Вылет в четверг из Саратова будет в 21:30, прибытие в Казань — в 21:45. В воскресенье вылет из «Гагарина» в 16:50, прибытие в Казань — в 17:05.

Рейсы будет выполнять авиакомпания Red Wings на самолете Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 кресел.

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