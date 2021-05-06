Из полыхающего дома в Саратове смог выбраться 28-летний племянник хозяйки жилища

Следователи Заводского района Саратова устанавливают обстоятельства пожара в Красном Текстильщике, где погибли 30-летняя женщина и две девочки — 10 и 3 лет.

- Около часа ночи 6 мая произошло возгорание дома на улице Фосфоритная. На улицу успел выбежать 28-летний племянник хозяйки жилища. Он добрался до соседей, чтобы позвать на помощь, а вернувшись увидел, что дом полностью охвачен огнем, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Прибывшие пожарные нашли останки тел женщины и двух ее дочерей. По предварительным данным, очаг возгорания был в помещении дома.

Следователи организовали доследственную проверку. Назначена судмедэкспертиза всех погибших, чтобы узнать точную причину их смерти.

Напомним, по данным МЧС, площадь пожара составила 80 кв. м. Его тушили четыре расчета.

В прокуратуре также организовали проверку по факту трагедии. В надзорном ведомстве отметили, что семья на учете не состояла. В момент возгорания глава семейства был на заработках в другом регионе.

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