За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 126 человек

В Саратовской области за сутки 126 человек заразились коронавирусом.

На 6 мая зарегистрировано 59 788 случаев COVID-19.

За сутки выздоровели 212 человек, а всего — 54 311.

Больше всего новых случаев выявлено в Саратове — 57, Энгельсском районе — 21, Балаковском — 10 и других.

Среди 126 зараженных у 23 пациентов — пневмония. Наибольшее количество заболевших было выявлено в возрастной группе 60+ — 41 человек.

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