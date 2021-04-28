Дополнительные рейсы пригородных поездов в Саратовской области назначены на майские праздники

Для обеспечения повышенного спроса на пригородные пассажирские перевозки в период майских праздников назначены дополнительные рейсы пригородных поездов, курсирующих в Саратовской области.

На 3 и 11 мая назначены пригородные поезда, следующие по маршрутам Саратов-1 – Ершов – Озинки, Саратов-1 – Красный Кут – Александров Гай и Тарханы – Овражная. В обратном направлении данные поезда проследуют 4 и 12 мая, соответственно. В связи с назначением поезда сообщением Тарханы – Овражная в указанные дни из графика выведут электрички, следующие по маршрутам Тарханы – Карамыш и Карамыш – Тарханы.

На 3, 4, 6, 7 и 10 мая назначены пригородные поезда, следующие по маршрутам Примыкание – Аткарск и обратно, Примыкание – Сухой Карабулак и обратно, Саратов-1 – Тарханы, Татищево – Примыкание, Тарханы – Анисовка.

Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.

Более подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

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В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией Приволжская железная дорога рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – на объектах пассажирской инфраструктуры, а также в поездах.

Берегите себя и окружающих!